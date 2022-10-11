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Saray'da dijital 'zarar' ofisi. Bir yılda 8 milyon TL buhar oldu

Cumhurbaşkanlığı’nın bir birimi daha milyonlarca TL zararla gündemde. Dijital Dönüşüm Ofisi, 2021’i 8 milyon TL zararla kapattı. Sayıştay raporuna göre ofisin 107 milyon TL’lik faaliyet borcu bulunuyor.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:44
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Kamu kurum ve kuruluşlarının dijital ortama geçmesini, siber güvenlik ve yapay zeka gibi konuları koordine eden Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 2021 yılını 8 milyon TL zararla kapattı

Saray'da dijital 'zarar' ofisi. Bir yılda 8 milyon TL buhar oldu
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından kurulan, kamu kurum ve kuruluşlarının dijital ortama geçmesini, siber güvenlik ve yapay zeka gibi konuları koordine etmekle görevli Dijital Dönüşüm Ofisi de zarar eden kamu kurumları arasına katıldı.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 2021 Yılı Denetim Raporu, bir kurumda daha yüksek tutarlı zararı gözler önüne serdi. Ofis Başkanlığını çift maaşlı Ali Taha Koç’un yaptığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 2021 yılını 8 milyon 963 bin 811 TL zararla kapattı.

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak da görevli olan Koç’un yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi hakkındaki rapora göre, kurumun bir yıllık geliri 220 milyon 297 bin 775 TL oldu. Gelirlerin 209 milyon 312 bin TL’si “Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” kalemine aitken 10 milyon 963 bin TL de “diğer gelir” olarak açıklandı. Kurumun mülkiyet geliri ise 21 bin TL oldu. Kurumun 209 milyon TL'lik gelir kalemi içerisinde, 10 milyon 963 bin TL'lik faiz geliri de yer aldı.

107 MİLYON TL FAALİYET BORCU

Rapora göre, Kurumun 2021 yılındaki gideri 229 milyon 261 bin TL olarak kayıtlara geçti. Ofisin personel gideri 24.5 milyon TL, SGK prim gideri 4.7 milyon TL, ilk madde ve malzeme gideri ise 969 bin TL oldu. Ofisin en fazla harcama yaptığı kalem olan “mal ve hizmet alım gideri” için ise tam 198 milyon 932 bin 794 TL harcandı. Kurumun mali tablolarında, zararın nedenleri hakkında da bilgiler yer aldı. Buna göre, ofisin yıllık faaliyet borcu 107 milyon TL, ödenecek vergi ve fon hesabı 900 bin TL oldu.

KURUMDA İÇ DENETÇİ YOK

Raporda, kurumun iç denetim mekanizmaları hakkında da bilgi verildi. Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’na tabi olmadığı ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olduğu için iç denetim konusunda serbest bırakılan kurumun henüz bir iç denetçisinin bulunmadığı ifade edildi. Kurumda bu birime atama yapılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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