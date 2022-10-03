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Bakanlık yurtdışından avukat tutup para saçmış. Yine Sayıştay raporuyla ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, yurtdışından sağlanan avukatlık hizmeti alımlarında gerekli denetimi sağlamadığı öğrenildi. Bakanlığın, avukatlık şirketinin çelişkili beyanlarını esas alarak ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:37
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Yine Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yurtdışından avukat tutup para saçmış

Bakanlık yurtdışından avukat tutup para saçmış. Yine Sayıştay raporuyla ortaya çıktı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mali hesaplarında yapılan araştırmalar, denetimsizliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Yurtdışından sağlanan avukatlık hizmet alımlarında etkin bir kontrol mekanizması bulunmadığı belirlendi. Bakanlığın mali hesaplarını denetleyen Sayıştay denetçisi, “Bu kadarı da olmaz” dedirten tespitler yaptı.

İTALYA’DA DAVA AÇILDI

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 2 milyon 297 bin avro sözleşme bedelli “Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı Operasyonu İçin Ekipman Temini” ile 1 milyon 499 bin avro bedelli “Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Temini” projeleri, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle iptal edildi. Kesin ve avans teminat mektupları, projelerin yüklenicileri tarafından kendi ülkelerinde alınan tedbir kararları nedeniyle nakde çevrilmedi. Bakanlık aleyhinde İtalya’da, “Sözleşmeler haksız feshedildi” iddiasıyla dava açıldı. Bakanlık, “Herhangi bir maddi kayba uğramamak” amacıyla açılmış davalarda savunma yapmak için yurtdışından avukatlık hizmeti almaya karar verdi. Bu kapsamda İtalya’da faaliyet gösteren bir hukuk bürosundan hizmet alımı gerçekleştirildi.

KONUŞMA FATURA EDİLDİ

İtalya menşeili firmayla yapılan sözleşme uyarınca her bir dava ve bu davaların yargılama aşamaları için ayrı olmak üzere azami tutar belirlendi. Yüklenicinin belirli dönemler halinde bakanlığa gönderdiği çalışma çizelgelerine göre ödeme yapıldı. Avukatlık şirketine yapılan ödemeleri inceleyen denetçi, çeşitli çelişkiler tespit etti. Buna göre, avukatlardan herhangi birinin belli bir tarihte, hizmet alımı kapsamındaki diğer bir avukatla yaptığı telefon görüşmesinin de saatlik ücret üzerinden çizelgeye yansıtıldığı fark edildi. Benzer şekilde, avukatlar arasında internet üzerinden yapıldığı iddia edilen telekonferansta geçen sürelerin ücretlerinin de bakanlıktan talep edildiği görüldü.

KONTROL YOK

Bakanlığa gönderilen ve ücret talebi yapılan çalışma çizelgelerinde günlük 13 saate ulaşan çalışma sürelerine yer verildiği de öğrenilirken aynı nitelikte olan ve aynı gün gerçekleştirilen faaliyetlerin de ilave ödeme kalemi olarak kaydedildiği bildirildi. Hesapları inceleyen Sayıştay denetçisi, hizmet alımı kapsamında yapıldığı iddia edilen faaliyetlerin bakanlıkça denetlenmesi gerektiğini altını çizdi.

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