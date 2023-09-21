Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Kamyon bariyerlere girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya-Adana karayolu Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde kaza meydana geldi.

M.A. idaresindeki 27 ARG 129 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonda yolcu olarak bulunan Nihat Akçin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.A. ise ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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