Kamyon şoförü TEM'de tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförü, tartıştığı iddia edilen kamyoneti sıkıştırdı. Emniyet şeridine geçerek ilerlemeye devam eden kamyonet şoförü bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

KAYNAK: DHA
Kamyon şoförü TEM'de tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki kamyon şoförü ile kamyonet şoförü arasında iddiaya göre, yol verme tartışması yaşandı. Tartışan şoförler, tehlikeli araç kullanarak trafiği riske soktu.

Kısa bir süre sonra, kamyon şoförü sağ şeritte ilerleyen kamyoneti akan trafikte sıkıştırmaya başladı.

Kamyonet şoförü, aracı emniyet şeridine alarak ilerlemeye devam ederken, bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.

O anlar, seyir halindeki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
İngiltere göçmenleri engelleyecek yasa tasarısını parlamentodan geçirdi Dünya
İngiltere göçmenleri engelleyecek yasa tasarısını parlamentodan geçirdi
Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi Güncel
Bir kişiye çıkan loto bakın nerede oynanmış? Sayısal lotoda 248 milyonun bir kişiye çıktığı iddia edildi
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü Ekonomi
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi Kültür Sanat
Erzurum’daki Rus Kilisesi restore edildi
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Otomobile ile motosiklet çarpıştı Güncel
Otomobile ile motosiklet çarpıştı
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı Yaşam
Kuşadası’nda asfalt eridi terlikler yola yapıştı