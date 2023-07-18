Kamyon şoförü TEM'de tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförü, tartıştığı iddia edilen kamyoneti sıkıştırdı. Emniyet şeridine geçerek ilerlemeye devam eden kamyonet şoförü bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.