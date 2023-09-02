Katliam gibi kaza. Kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Denizli yönüne giden 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1’i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.