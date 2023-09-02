Katliam gibi kaza. Kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi hayatını kaybetti

Denizli’nin Honaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kum yüklü kamyon, refüjü aşıp, karşı şeride geçerek yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada 6 kişi ölürken, 43 kişi de yaralandı.

KAYNAK: DHA
Katliam gibi kaza. Kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan Denizli yönüne giden 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaşamını yitirdi, 43 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1’i daha doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

karsi-seride-gecen-kum-yuklu-kamyon-yolcu-otobusuyle-carpisti-6-olu-5468-dhaphoto1.jpg

karsi-seride-gecen-kum-yuklu-kamyon-yolcu-otobusuyle-carpisti-6-olu-5468-dhaphoto3.jpg

karsi-seride-gecen-kum-yuklu-kamyon-yolcu-otobusuyle-carpisti-6-olu-5468-dhaphoto4.jpg

karsi-seride-gecen-kum-yuklu-kamyon-yolcu-otobusuyle-carpisti-6-olu-5468-dhaphoto5.jpg

karsi-seride-gecen-kum-yuklu-kamyon-yolcu-otobusuyle-carpisti-6-olu-5468-dhaphoto6.jpg

karsi-seride-gecen-kum-yuklu-kamyon-yolcu-otobusuyle-carpisti-6-olu-5468-dhaphoto7.jpg

karsi-seride-gecen-kum-yuklu-kamyon-yolcu-otobusuyle-carpisti-6-olu-5468-dhaphoto8.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
At gözü otu neye geliyor? Şifalı Bitkiler
At gözü otu neye geliyor?
Meteoroloji'den sağanak uyarısı. Bu kez kuvvetli geliyor Güncel
Meteoroloji'den sağanak uyarısı. Bu kez kuvvetli geliyor
Trabzonspor'dan orta sahaya Kolombiyalı yıldız Spor
Trabzonspor'dan orta sahaya Kolombiyalı yıldız
'Gönül Dağı' dizisinde flaş ayrılık Magazin
'Gönül Dağı' dizisinde flaş ayrılık
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek. Saatleri de açıklandı Güncel
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek. Saatleri de açıklandı
Güney Kore'yi alarm geçiren füze denemesi Dünya
Güney Kore'yi alarm geçiren füze denemesi
AKP’li yöneticiler Mehmet Şimşek’in kapısına gitti. İlettikleri mesaj ortaya çıktı Siyaset
AKP’li yöneticiler Mehmet Şimşek’in kapısına gitti. İlettikleri mesaj ortaya çıktı