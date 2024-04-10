Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Kaza sabah Köşk-Başçayır yolu Kızılcayer köyü ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler kapsamında plakası henüz tespit edilemeyen Aykut A. hakimiyetindeki kamyonet, Köşk istikametinden Başçayır istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak dereye uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve acil yardım ekipleri sürücü ve yaralıları yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yaralıları hastaneye götürdü.

Hastaneye kaldırılan sürücü ve eşinin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.