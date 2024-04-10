Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
Aydın’ın Köşk ilçesinde meydana geldi. Kazasında 2 kişi yaralandı. Karı koca olduğu öğrenilen iki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah Köşk-Başçayır yolu Kızılcayer köyü ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiler kapsamında plakası henüz tespit edilemeyen Aykut A. hakimiyetindeki kamyonet, Köşk istikametinden Başçayır istikametinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak dereye uçtu.

aydin1.jpgKazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ve acil yardım ekipleri sürücü ve yaralıları yola çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerine gelen çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yaralıları hastaneye götürdü.
Hastaneye kaldırılan sürücü ve eşinin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

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