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Şeker pancarı küspesi yüzünden canından oldu

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kamyonunun dorsesinden dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle motorunun hakimiyetini kaybeden kurye, bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyonun şoförü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 01:35
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Kamyonunun dorsesinden dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle hakimiyetini yitiren motorlu kurye canından oldu

Şeker pancarı küspesi yüzünden canından oldu
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Acı olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşandı. İddialara göre, sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 06 AZ 5751 plakalı kamyonun dorsesinden yola şeker pancarı küspesi döküldü. Yola dökülen küspeyi fark edemeyen motokurye sürücüsü Hasan Önal (31) motorunun hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpma sonucunda Önal ve motor savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Önal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kamyon şoförünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

"KEYFİMİZDEN BU İŞİ YAPMIYORUZ"

Kaza sonrası olay yerine gelen motokurye Tolunay Akın, “Bugün burada bir arkadaşımız canını kaybetti. Yarın bizim başımıza, motor kullanan herkesin başına gelebilecek bir şey. Bu bariyerler yüzünden arkadaşımız canından oldu.

Kamyoncunun birisi şeker pancarı küspesini yola döktü. Arkadaşımız o küspeye takılıp burada bariyerleri görüyorsunuz herkesin halkın bildiği tabirle katil bariyer, motorcu kaydığı zaman direkt bu bariyerlere giriyor.

Burası kapalı olsa daha güzel, belki kolunu kıracak, bacağını kıracak ama ölmeyecek. Bu bugün bir arkadaşımız, yarın ben, yarın bir başkası, hepimizin çoluğu çocuğu var, biz keyfimizden bu işi yapmıyoruz.” dedi. (İHA)

 

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