Ciğerin kuru olmasını önlüyormuş. Yarım bardak tencereye eklemeniz yeterli

Kaynak: Haber Merkezi
Ciğerin kuru olmasını önlüyormuş. Yarım bardak tencereye eklemeniz yeterli
Ciğer kavurma yaparken aklınızda bulunması gereken tarif sırları. Lezzetli ciğer pişirmek için işte bilmeniz gerekenler

Bu püf noktaları dikkate alarak ciğer kavurmanızı yapabilir ve lezzetli bir yemek ortaya çıkarabilirsiniz. Ciğer kavurma yaparken lezzetli bir sonuç elde etmek için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. İşte bu püf noktalardan bazıları:

MADEN SUYU EKLEYİN

Ciğerin kuru olmasını engellemek ve daha yumuşak bir dokuya sahip olmasını sağlamak için tencereye yarım bardak maden suyu eklemeniz gerekmektedir. Bu sayede ciğeriniz daha lezzetli ve doyurucu olacaktır.

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YÜKSEK ATEŞTE PİŞİRİN

Ciğer kavururken doğru pişirme tekniğini uygulamak oldukça önemlidir. Yüksek ateşte kısa süreli pişirme, ciğerin yumuşak kalmasını ve lezzetini korumasını sağlayacaktır. Ayrıca ciğerin içindeki kanın akmasını engellemek için pişirme süresine dikkat etmek de gereklidir.

CİĞER KAVURMA TARİFİ NASILDIR?

Mynet'te yer alan bir içerikte; Lezzetli ciğer kavurma tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER

  • 500 gram dana ciğeri
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 3 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay bardağı su

TARİF

  • Tereyağı ve zeytinyağını derin ve genişçe bir tavaya alın. Tereyağı eriyince içine ince ince doğranmış kuru soğanı ve ince ince doğranmış sarımsakları atın. Soğanlar pembeleşene dek kavurun.
  • Kuşbaşı şeklinde doğradığınız ve yıkayıp süzdüğünüz ciğerleri, kavrulmuş soğanların üstüne ekleyin.
  • Hızlıca karıştırıp, kapağını kapatın, ocağın altını kısın ve bu şekilde 10 dakika pişmeye bırakın.
  • İnce ince doğranmış biberleri, kabuğu soyulup küp küp doğranmış domatesleri de ciğerlere ekleyin
  • Salçayı, 1 çay bardağı suyun içince çözdürün ve tavaya ilave edin.
  • Baharatlarını da ekleyin ve güzelce karıştırın.
  • Kapağı kapalı olarak kısık ateşte yaklaşık 20 dakika daha pişirin ve sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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