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Yozgat’ta kan bağış minibüsü yandı

Yozgat'ta park halindeki Türk Kızılay’a ait kan bağışı minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:39
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Kan bağış minibüsü alev alev yandı

Yozgat’ta kan bağış minibüsü yandı
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Yozgat'ta park halindeki kan bağışı minibüsü, çıkan yangında hasar gördü.

Gece saatlerinde Köseoğlu Mahallesi'nde park halindeki Türk Kızılay’a ait 06 VIY 74 plakalı kan bağışı minibüsünde yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, minibüste hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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