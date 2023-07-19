Kan grubu o olanlar için alarm

Üniversite görevli bilim insanları, kan grubu A olan kişilerin 60’ıncı yaş gününden önce beyin kanaması geçirme riskinin diğer kan gruplarına sahip bireylere göre 5 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Tıp dergisi Neurology’de yayınlanan araştırmada erken beyin kanaması geçirme riskinin kan grubu A olan kişilerde daha fazla yoğun olduğu bildirildi.

Araştırma ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Maryland Üniversitesi’nde yapıldı. Kan grubu A olan kişilerin hastalanma ve ciddi rahatsızlıklara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Sıralamada B Kan grubu 2., 0 kan grubu üçüncü risk grubunda yer aldı.

Araştırmayı yürüten nöroloji profesörü Dr. Steven Kittner, “Henüz A kan grubunun neden riski artırdığını bilmiyoruz ama bunun damarları tıkayan faktörlerle ile ilgili olması olası” şeklinde açıklamada bulundu.

İngiltere’de her yıl 100 bin insanın beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Dr. Clare Jonas ise şunun altını çizdi:

“Beyin kanaması genelde yaşlı insanlarda yüksek tansiyon ya da damarlardaki tıkanmadan meydana geliyor. Genç yetişkinlerde meydana gelen beyin kanamasının sebebi henüz anlaşılmadı”