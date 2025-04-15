Kanada ekonomisinde yeni dönem sinyalleri: Enflasyonda beklenmedik düşüş

Kanada’da mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranı yüzde 2,3’e düşerek son sekiz ayın zirvesi olan şubat ayındaki yüzde 2,6 seviyesinden geriledi. Bu oran, hem piyasa analistlerinin yüzde 2,6 olan tahmininin hem de Kanada Merkez Bankası’nın yüzde 2,5'lik öngörüsünün altında kaldı. Bu düşüş, enflasyonun yıl boyunca normale döneceğine dair beklentileri güçlendirdi.

VERGİ İNDİRİMLERİNİN SONA ERMESİ ENFLASYONU ETKİLEDİ

Şubat ayı sonunda mal ve hizmet vergisi ile uyumlaştırılmış vergi indirimlerinin sona ermesi, manşet enflasyonda 0,6 puanlık artışa neden olmuştu. Mart ayında bu etkilerin azalmaya başlamasıyla birlikte enflasyonda beklenmedik bir yavaşlama gözlemlendi. Kanada Merkez Bankası’nın yıl genelinde öngördüğü “kademeli normalleşme” süreci mart verileriyle birlikte ilk adımını atmış oldu.

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AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TAŞIMACILIĞI RAHATLATTI

OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini artırma kararının ardından ham petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Kanada’daki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Şubat ayında yüzde 5,1 artış gösteren benzin fiyatları, martta yüzde 1,6 oranında geriledi. Bu gelişme, taşımacılık kalemindeki enflasyonun da yavaşlamasına neden oldu. Taşımacılıkta enflasyon oranı yüzde 3’ten yüzde 1,2’ye düştü.

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İLETİŞİMDE KAMPANYALAR ETKİLİ OLDU

Mart ayında Kanada’daki telekomünikasyon şirketlerinin düzenlediği promosyon kampanyaları da dikkat çekti. Bu indirimlerle birlikte cep telefonu hizmetlerine ilişkin fiyatlar yüzde 8,8 oranında azaldı. Bu, şubat ayındaki yüzde 3,7’lik düşüşle karşılaştırıldığında oldukça ciddi bir gerileme olarak öne çıktı. Mobil iletişim maliyetlerindeki bu düşüş, genel tüketici harcamalarına olumlu katkı sundu.

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GIDA FİYATLARI ARTIŞA GEÇTİ

Vergi indirimlerinin sona erdiği mart ayında, bu durumun en fazla etkilediği alanlardan biri gıda oldu. Şubat ayında yüzde 1,3 artan gıda fiyatları martta yüzde 3,2’ye yükseldi. Bu artışın başlıca nedeni restoranlarda tüketilen yemek fiyatlarındaki sıçrama oldu. Şubat ayında restoranlardaki yemek fiyatları yüzde 1,4 oranında düşmüşken, martta bu oran yüzde 3,2 artışa döndü. Bu durum, özellikle dışarıda yemek yiyen tüketiciler için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor.

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AYLIK BAZDA FİYATLAR YÜZDE 0,3 ARTTI

Aylık bazda incelendiğinde ise Kanada’da tüketici fiyat endeksi şubat ayına göre yüzde 0,3 oranında arttı. Bu artış, mevsimsel fiyat hareketlerinin ve vergi sonrası fiyat geçişlerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Genel olarak bakıldığında mart ayı, Kanada ekonomisinde enflasyonun seyrine dair karmaşık ancak umut verici sinyaller verdi.