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Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada, Rusya'dan ithal edilen alüminyum ve çelik ithalatını yasakladığını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:42
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Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı
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Kanada, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın savaşı finanse etme gücünü kırmak için Rusya'dan ithal edilen alüminyum ve çelik ithalatını yasakladığını duyurdu. Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland yaptığı açıklamada, "Ukrayna bu savaşı kazanabilir ve kazanmalı. Putin'in yasadışı ve barbarca Ukrayna istilasını finanse etmek için kullanılan geliri kesmek veya sınırlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatı yasaklandı" dedi.

Kanada, şimdiye kadar Rusya'ya karşı bin 600'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamış, Ukrayna'ya finans, askeri ve diğer yardımlarla birlikte 3.6 milyar dolar destek sağlamıştı. Kanada 2021'de Rusya'dan 45 milyon dolar alüminyum ve 213 milyon dolar çelik ürün ithal etmişti.

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