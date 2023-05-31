Kanada'daki orman yangınlarında 16 bin kişi tahliye edildi

Editör: Osmancan Erok

Kanada'nın Atlantik kıyısında çıkan orman yangınında yaklaşık 200 ev zarar gördü. Yangın 16 bin kişinin tahliyesine yol açtı.

Halifax kenti yetkilileri, itfaiyecilerin Pazar günü Halifax bölgesinde başlayan yangındaki sıcak noktaları söndürmek için gece boyunca çalıştığını söyledi.

Yıkılan evlerin kesin sayısını vermek için henüz çok erken olduğunu, ancak belediye yönetiminin yaklaşık 200 binaya zarar verdiğini söyledi.

Nova Scotia Başbakanı Tim Houston, eyaletin yerel saatle 16.00'dan itibaren tüm ormanlık alanlarda tüm seyahat ve faaliyetleri yasakladığını duyurdu.

Yasağın, devlet arazilerindeki tüm ormancılık, madencilik, avcılık, balıkçılık, yürüyüş, kampçılık, arazi aracı sürüşü ve tüm ticari faaliyetler için geçerli olduğu bildirildi.