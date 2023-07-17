Kanada’daki orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 2’ye çıktı

Kanada’da devam eden orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 2’ye yükseldi.

KAYNAK: AA
Kanada’daki orman yangınlarında hayatını kaybeden itfaiyeci sayısı 2’ye çıktı

Northwest Territories Eyaleti Orman Yangını Biriminden Jessica Davey-Quantick yaptığı açıklamada, bir itfaiyecinin, eyaletin Fort Liard bölgesindeki yangınla mücadele ederken yaralandığını, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Fort Liard bölgesindeki yangında yaşamını yitiren itfaiyeci, bu hafta Kanada'da görev başındayken hayatını kaybeden ikinci itfaiyeci oldu.

British Columbia eyaletinin Revelstoke bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan 19 yaşındaki itfaiyeci Devyn Gale, cuma günü yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

YANAN ORMANLIK ALAN 10 MİLYON HEKTARI GEÇTİ

Bu arada Kanada’daki orman yangınlarında kül olan ormanlık alan 10 milyon hektarı geçti.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezinden (CIFFC) açıklanan verilere göre, bu yıl Kanada tarihindeki orman yangınlarında şimdiye kadarki en fazla arazi yandı.

En son 1989 yılında nisan-eylül aylarını kapsayan orman yangınları sezonunun tamamında yaklaşık 7,6 milyon hektar ormanlık alanın yandığı Kanada’da bu yıl, henüz yangın sezonunun ortasında olunmasına karşın 10 milyon hektarlık ormanlık alan yandı.

Resmi verileri göre, kuru ve yüksek sıcaklıklar sebebiyle orman yangınları erken başladı ve ülke genelinde şu ana kadar 880 yangın çıktı.

CIFFC açıklamasında, yangınların çoğunun şu anda Batı Kanada'da devam ettiği ve British Columbia eyaletinde bugün itibariyle 376 aktif yangınla mücadele edildiği belirtildi.

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