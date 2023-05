Kanadalı ünlü oyuncu ve şarkıcıdan acı haber geldi

2013 yapımı 'Carrie' filminde canlandırdığı 'Heather Shyres' karakteriyle tanınan oyuncu Samantha Weinstein'den acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden Weinstein'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU



İki yıldır yumurtalık kanseriyle savaşan 28 yaşındaki oyuncunun vefat ettiği belirtildi. Samantha Weinstein'ın ölüm haberini ailesi sosyal medyadan duyurdu.

6 YAŞINDA SEKTÖRE ADIM ATMIŞTI



6 yaşında sektöre adım atan genç oyuncu, ayrıca 'Babar and the Adventures of Badou' adlı animasyonda 'Chiku' karakterini de seslendirmişti.