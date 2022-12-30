Kerem Bürsin hakkında kalp krizi geçirdi iddiası! Kanada'ya gitmişti

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin hakkında özellikle yurt dışı seyahatleri sırasında sosyal medyadan yayılan asılsız haberler tepki çekiyor. Geçen haftalarda Miami’de bir etkinliğe katılan Bürsin, daha sonra Kanada’da ailesiyle hasret giderdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılbaşını İstanbul’da geçirecek olan yakışıklı oyuncu hakkında sosyal medyada fanlar tarafından Kanada’da kalp krizi geçirdiği yönünde yalan haberler yayılmaya başlandı.

Bu asılsız bilgi bazı habercilerin de DM kutularına da atıldı. Ancak ünlü oyuncunun herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı öğrenildi. Daha önce yine Kerem Bürsin’in yurt dışı seyahati sırasında da aynı şekilde kaza geçirdiği yönünde asılsız bilgiler yayılmıştı. Bu tarz paylaşımların Bürsin’in Hande Erçel ayrılığı sonrası yapılması ise dikkat çekiyor.

