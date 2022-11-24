Hande Erçel'den Kerem Bürsin sorusuna yanıt

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Tarabya'da bir mekanda arkadaşı Bige Öanl ile buluştu. Erçel, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"HEP AYNI SORULAR"

Güzel oyuncu, Kerem Bursin hakkındaki sorular karşısında “Hep aynı sorular soruyorsunuz. Daha önce defalarca konuştuk. Bu akşam kız kıza yemeğe çıktım" dedi.

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılmıştı. Gazetecilerle konuşan Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını, "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanlamıştı.

