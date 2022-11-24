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Hande Erçel'den Kerem Bürsin sorusuna yanıt

Oyuncu Hande Erçel, arkadaşı Bige Önal ile önceki akşam Tarabya’da objektiflere yansıdı. Erçel, Kerem Bürsin sorularına bir kez daha cevap vermek zorunda kaldı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 08:28
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Hande Erçel'e Kerem Bürsin sorusu soruldu! Bakın ne cevap verdi

Hande Erçel'den Kerem Bürsin sorusuna yanıt
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Ünlü oyuncu  Hande Erçel, Tarabya'da bir mekanda arkadaşı Bige Öanl ile buluştu. Erçel, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

"HEP AYNI SORULAR"

Güzel oyuncu, Kerem Bursin hakkındaki sorular karşısında “Hep aynı sorular soruyorsunuz. Daha önce defalarca konuştuk. Bu akşam kız kıza yemeğe çıktım" dedi.

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılmıştı. Gazetecilerle konuşan Erçel, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını, "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanlamıştı.
 

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