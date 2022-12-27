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Kerem Bürsin'den 2023 müjdesi

Son olarak FOX'ta ekrana gelen Sen Çal Kapımı dizisiyle izleyici karşısında olan ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den hayranlarını sevindiren bir anlaşmaya imza attı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:28
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Kerem Bürsin'den hayranlarını sevindirecek anlaşma

Kerem Bürsin'den 2023 müjdesi
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En son Sen Çal Kapımı projesiyle dünyada büyük rekorlara imza atan Kerem Bürsin’in yeni adresi yaptığı yeni anlaşmayla ortaya çıktı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin 2023'teki adresi belli oldu.

Ünlü oyuncu Ay Yapım'la el sıkıştı. Yakışıklı oyuncu şirketle peş peşe birkaç projeye imza atacak. Kerem Bürsin'in ilk olarak hangi projeyle seyirci karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

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