"Kanala düştüm" ihbarında bulundu. Gerçek bambaşka çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde kanala düştüğünü söyleyerek telefonla yardım isteyen şahıs için ekipler seferber oldu.

"Kanala düştüm" ihbarında bulundu. Gerçek bambaşka çıktı

İHA

Olay, Çetinkaya Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkiinde gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.(29) DSİ’ye ait kanala düştüğünü söyleyerek telefonla yardım istedi.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dikenle çevrili bölgede ekipler şahsı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sürerken kanala düştüğünü söyleyen A.Ş., bir süre sonra arama çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanına geldi.

Ambulansa alınan A.Ş. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.Ş.’nin psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi.

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