Kanamaları durdurur. İshali keser. Şeker hastalığında da faydalıdır. İşte o mucize bitki

Erhan Songür
Kanamaları durdurur. İshali keser. Şeker hastalığında da faydalıdır. İşte o mucize bitki
Kanamaları durduran ishali kesen şeker hastalığında da faydalı olan servi ağacı ortaya çıktı.

Doğa, sağlıklı beslenmenin önemini arttırdığı günümüzde, bize şifa kaynağı olan bitkileri sunuyor.

Servi ağacı, kanamayı durdurup ishali kesen, şeker hastalığına da iyi gelen bir bitkidir.

Servi, servigillerden, yapraklarını kışın dökmeyen bir ağaç çeşididir. Çok sayıda türü olan servi, en yaygın olanı 20-30 m yüksekliğe ulaşan, dik ve silindirik görünümlü adi servidir. Kabuğu ince, düz ve uzun çatlaklıdır. Yaprakları koyu yeşil renkte ve pul şeklindedir. Sürgünlerinin ucunda, 3 cm çapında, kahverengi kozalakları bulunur. Dal ve yapraklarından çıkarılan uçucu yağ, tanen ve servi kafuru içerir. Tıpta kozalakları kullanılır.

Yararları…

İshalin kesilmesine yardımcı olur. Kanamayı durdurur.

Şeker hastalığının tedavisinde destekleyicidir.

Saçları güçlendirir ve diş ağrılarını hafifletir.

Şeker hastalığı nedir?

Şeker hastalığı veya Diabetes Mellitus, kandaki glukoz (şeker) düzeyinin normalden fazla olması ve idrarda da şeker bulunması durumudur. Diyabet hastalığının farklı tipleri vardır ve hem ülkemizde hem de dünyada çok sık görülür. Uluslararası Diyabet Federasyonu’na göre, her 11 yetişkinden biri diyabet hastasıdır ve her 6 saniyede bir kişi diyabet nedeniyle hayatını kaybeder.

Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

Halsizlik ve yorgunluk

Çabuk ve istem dışı kilo verme

Görmede bulanıklık

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma

Yaraların geç iyileşmesi

Ciltte kuruma ve kaşıntı

Ağızda aseton kokusu

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