Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kılıcını çekti! 2 isme Zagreb maçı için kulübeyi gösterdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Zagreb maçı için kadro planlamasına başladı. İtalyan teknik adam, Kasımpaşa maçında performanslarıyla tepki çeken iki oyuncuyu yedek soyundurma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Kasımpaşa beraberliğinin ardından gözler Dinamo Zagreb ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrilirken, teknik direktör Domenico Tedesco kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı, özellikle Kasımpaşa karşısındaki performansından memnun kalmadığı bazı oyuncuları kızağa çekecek.

DOMENICO TEDESCO'DAN ANDERSON TALISCA VE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE KESİK!

Tedesco'nun ilk hamlesi, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü olacak. Kasımpaşa maçındaki düşük performansları nedeniyle bu iki ismi yedek bırakacak olan deneyimli teknik adam, forvette Youssef En-Nesyri'ye, savunmada ise Archie Brown'a şans tanıyacak.

