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Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 ve 7.6'lık depremlerden sonra çok sayıda artçı deprem meydana geldi. kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener artçı depremlerle ilgili korkutan açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:09
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Kandilli'den korkutucu açıklama

Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
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CNN Türk'te bir programa katılan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Kahramanmaraş'ta yaşanan ve etki alanı çok geniş olan depremler hakkında konuştu. 

Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Programa katılan bir diğer isim Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.

Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahtan beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebileceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi.

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