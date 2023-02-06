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Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da 6,0'lık deprem

Kahramanmaraş'ta az önce meydana gelen 7,5 büyüklüğünde depremin ardından Malatya'da 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:48
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Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem

Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da 6,0'lık deprem
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Kandilli, depremin büyüklüğünü 6,0, AFAD 5,6 olarak açıklarken her iki kurum da merkez üssünü Doğahşehir, Malatya olarak açıkladı.

Lastquake.com ise depremin büyüklüğünü 5,7 merkez üssünü Adıyaman ve Malatya olarak açıkladı.

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Reisim Atatürk
6.02.2023 13:59
Ülkemiz büyük bir felâket yaşıyor. Herkesi gücü ölçüsünde AFAD a yardım etmeye çağırıyorum. Bu korkunç bir trajedi. Milletçe birlik olalım, depremzedelere yardım elini uzatalım.  
 
Artçı
6.02.2023 13:54
7,5  
 
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