Flaş... Flaş... Kahramanmaraş'ta 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da 6,0'lık deprem

Kandilli, depremin büyüklüğünü 6,0, AFAD 5,6 olarak açıklarken her iki kurum da merkez üssünü Doğahşehir, Malatya olarak açıkladı.



Lastquake.com ise depremin büyüklüğünü 5,7 merkez üssünü Adıyaman ve Malatya olarak açıkladı.