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Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta bir deprem daha oldu. Depremin merkez üssü olarak Elbistan ilçesi açıklandı. Meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 7.5 olarak açıkladı. ABD'li yetkililer ise 7.7 olarak duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada ise büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:44
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Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğünde deprem
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Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğlen saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin büyüklüğünü Kandilli 7.5 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı. Yetkililer hasarlı binalardan uzak durulması çağrısı yaptı.

 

AFAD: 7.6 OLARAK AÇIKLADI

AFAD, Kandilli Rasathanesi'nin ardından "Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

 

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