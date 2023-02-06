Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye gece yarısı 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile sarsılırken, öğlen saat 13.24’te bir deprem daha oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş Gözpınar-Ekinözü olan ikinci depremin büyüklüğünü Kandilli 7.5 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünün 7.6 olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı. Yetkililer hasarlı binalardan uzak durulması çağrısı yaptı.

AFAD: 7.6 OLARAK AÇIKLADI

AFAD, Kandilli Rasathanesi'nin ardından "Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.