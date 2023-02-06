6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Prof. Dr. Tüysüz: 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem

Prof. Dr. Tüysüz: 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki depremi katıldığı canlı yayınlarda değerlendirdi. Tüysüz, "17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçti" dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 13:51
Takip Et

Deprem uzmanı Tüysüz: Defalarca tehlikeye dikkat çekilmişti

Prof. Dr. Tüysüz: 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün gece 4 sularında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin güney ve doğusunda hissedilen şiddetli depremde bir çok noktada yıkımlar oldu.

912 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erdoğan saat 13:09 itibariyle depremde 912'nin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının 5 bin 385 olduğunu açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Okan Tüysüz katıldığı canlı yayınlarda Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

DEFALARCA BURADAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Tüysüz, "Defalarca buradaki tehlikeye dikkat çekilmişti. 6.6 büyüklüğünde artçılar devam edebilir. Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. 17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
1
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
3
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
4
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
5
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
6
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿TBMM Genel Kurulu çalışmalarına bir hafta ara verildi
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿AFAD deprem bağışları için hesap bilgilerini paylaştı
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Deprem Sivas’ta da hissedildi. Göçükler oldu
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
﻿Kandilli Rasathanesi'nden korkutan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.