Prof. Dr. Tüysüz: 17 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız en büyük deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün gece 4 sularında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin güney ve doğusunda hissedilen şiddetli depremde bir çok noktada yıkımlar oldu.

912 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erdoğan saat 13:09 itibariyle depremde 912'nin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının 5 bin 385 olduğunu açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Okan Tüysüz katıldığı canlı yayınlarda Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

DEFALARCA BURADAKİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Tüysüz, "Defalarca buradaki tehlikeye dikkat çekilmişti. 6.6 büyüklüğünde artçılar devam edebilir. Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. 17 Ağustos 1999'dan bu yana yaşadığımız en büyük deprem olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.