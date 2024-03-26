'PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırırken Dışişleri Bakanı seçim çalışması yapıyor'. Mansur Yavaş zehir zemberek açıklama yaptı

Kaynak: ANKA
'PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırırken Dışişleri Bakanı seçim çalışması yapıyor'. Mansur Yavaş zehir zemberek açıklama yaptı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı iftar programında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı eleştirdi. Yavaş, “Belçika’da PKK’lılar Türklere saldırırken, Dışişleri Bakanımız nerede? Adaylarına oy istemekte” sözleriyle tepki gösterdi.

Pazar günü Leuven kentinde düzenlenen Nevruz kutlamasından dönen PKK destekçileri Heusden-Zolder'de arabalarında terör örgütü bayrakları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle Türklerin yoğunlukla yaşadığı caddeden sloganlar eşliğinde geçti. Bu duruma tepki gösteren Türklerle konvoydakiler arasında arbede yaşandı.

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Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Öte yandan olaylara karışan 2 PKK’lının yakalandığı öğrenildi.

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YAVAŞ'TAN HAKAN FİDAN'A BELÇİKA TEPKİSİ

ABB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, Elmadağ Hasanoğla'nda düzenlenen İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, Belçika'da Türklere yönelik yaşanan provokasyonlar üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tepki gösterdi.

Yavaş, yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

"Duymuşsunuzdur PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırıyorlar. Hepsini lanetliyoruz. Peki bunlarla kim uğraşacak? Dışişleri Bakanımız. Nerede? Buradaki adaylarına oy istemekte. Bence derhal Belçika'ya gidin. O teröristleri ne yapıyorsanız yapın. Türklere saldırmasının önüne geçin. Bir diğer bakan.

Bugün açıklama yapmış. Rakibime oy istemek için üç tane Cumhuriyet Halk Partili belediyenin sigorta borcunu açıklamış. Sayın Bakan dürüstseniz 30 büyükşehirin 30'unun da sigorta borçlarını açıklayın. Adil olacaksınız. Adil olmak zorundasınız. Biz nasıl alacağımızı da borcumuzu da açıklıyorsak siz de bu konularda açıklama yaparken taraftar olamayacaksınız. Bakın biz buraya bu seçimde kullanmak üzere geldiğim kiralık araçla geldim. Kaç kez geldim Elmadağ'a Başkanım. En az 10'a yakın defa geldim.

Eskiden beri büyükşehir belediye başkanı oy alır bir daha uğramazdı. Her gelişimde buraya bir minibüs, bir şoför, bir korumayla geldim. Çakar araçlar, konvoylar yoktu. Dolayısıyla artık bu anlayışı çöpe koymanın zamanı geldi. Ankara'nın birçok ilçesinde seçimi alıyoruz. Allah nasip ederse rekor oyla da seçiliyoruz."

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