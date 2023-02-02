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Kanser tedavisi gören çocuklara alkışlanacak moral desteği

Kayseri'de kanser tedavisi gören çocuklar, akülü araçlarla moral bulması dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:50
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Kanser tedavisi gören çocuklara moral desteği

Kanser tedavisi gören çocuklara alkışlanacak moral desteği
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AA’nın haberine göre; Erciyes Üniversitesi yerleşkesindeki 5 katlı KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi, 10 bin metrekarede 60 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Koridorları ve odaları çocukların sıkılmaması için çizgi film kahramanlarının figürleriyle süslenen hastanede, tiyatro salonu, kütüphane ve oyun alanları yer alıyor.
Hayırseverler tarafından bağışlanan akülü arabalar da tedavi sürecinde çeşitli korkular yaşayan çocukların hastane içindeki servislere gidip gelmesini eğlenceli hale getiriyor.

KANKA Derneği Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, AA muhabirine, hastanenin kanserli çocukların tedavisi ve onlara gereken kemik iliği nakli için yaptırıldığını söyledi.

Açıldığı Temmuz 2021'den bugüne kadar 57 çocuğa kemik iliği nakli yapıldığını anlatan Karakükcü, çok sayıda çocuğa da kemoterapi verildiğini vurguladı.
Karakükcü, Türkiye'de kamudaki en fazla nakil yapılan hastaneden biri olduklarını ifade etti.

Çocukların eğlenebilmesi için farklı etkinlikler yapıldığını da belirten Karakükcü, bu kapsamda hayırseverler tarafından akülü araçlar alındığını dile getirdi.
Karakükcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımıza hediyeler, giysiler, ayakkabılar alındı. Bunları dağıtıyoruz, dağıtmaya devam edeceğiz. Bunun yanında hayırseverlerimizin bu seneki sürprizi de akülü arabalar oldu. Altı akülü arabamız var. Çocuklarımızı hastanede yatarken bazen tomografiye, MR'a gönderiyoruz. Bazen başka bölümlere gidiyorlar. Oralara sedyeyle gönderiyorduk artık akülü arabalarla gönderiyoruz. Böylece çok daha mutlu oluyorlar. Çok daha keyifli bir şekilde gidiyorlar. Eskiden tedaviye istemeyerek, ağlayarak giden çocuklar, şimdi akülü arabaya binip çok keyifli şekilde gidiyor."

Kanser tedavisi gören çocuklar için hastanenin oyun alanı gibi olmasını istediklerini vurgulayan Karakükcü, "Çocuklar, devamlı psikologların denetiminde. Kanser tedavisini alırken çok sıkıntı çekiyorlar. Bu sıkıntıyı en aza indirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kanser hastası çocuklar için daha çok gönüllüye ihtiyaçları olduğuna değinen Karakükcü, ev hanımları, öğretmen, öğrenci gibi gruplarla çocukları memnun edebilmek için çalıştıklarını, "KANKA" adını verdikleri bu gruba herkesin katılarak destek olabileceğini söyledi.

Hastaneye 2 yaşındaki çocuğunun tedavisi için gelen Zeynep Yıldız ise hemşiresinden yönetimine kadar herkesin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Hastanenin ev ortamı gibi oluşturulduğunu dile getiren Yıldız, “Küçük olduğu için çocuğum oyuncak, haliyle ev ortamı, aktivite alanları istiyor. Tedavi gördüğümüz süreçte oyuncaklarla oynaması burada zaman geçirmesi bizim için çok avantajlı oluyor. Ellerinden geldiği kadar oyuncak, akülü araba tahsis ettiler.” diye konuştu.

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