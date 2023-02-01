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Uzmanından rahim kanserinde hayat kurtaran öneri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Şanlı, rahim ağzı kanserinde erken tanı ölüm oranını azalttığını açıkladı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 14:32
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Rahim ağzı kanserinde erken tanı ölüm oranını azaltıyor

Uzmanından rahim kanserinde hayat kurtaran öneri
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İHA’nın haberine göre; Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı programı gerçekleşti.

Kadınlarda en sık görülen üçüncü jinekolojik kanser olan rahim ağzı kanseri, aşılama ve tarama programları ile önlenebiliyor. Her 3 yılda bir smear testi ya da 5 yılda bir co-test (smear + HPV) taraması önerilirken, smear testi taraması cinsel aktif kadınlarda 21 yaşında başlanması tavsiye ediliyor. Rahim ağzı kanseri için en önemli risk faktörü olarak görülen HPV (Human Papilloma Virüs) aşısı 9-26 yaş arası erkek ve kadınlar için öneriliyor. Bu çerçevede, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı ile ilgili eğitim programı düzenlendi. Bilgilendirme programında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Cengiz Şanlı tarafından bir sunum yapılarak serviks kanseri hakkında bilgi verildi.

Farkındalık ayının önemine ilişkin yapılan açıklamada, “Bir ülkede rahim ağzı kanserinden kaynaklı ölümü engellenen kadın sayısı o ülkenin sağlık hizmetleri yönünden gelişmişliği ve kadına verilen değer ile doğru orantılıdır. Rahim ağzında gelişen bir kanser türü olan Rahim Ağzı Kanserinin, tarama yöntemleri ile erken tanı alındığında hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle Bakanlığımız buna yönelik etraflı sağlık programlarının içine Rahim Ağzı Kanser taramalarını da almış ve büyük bir başarı ile yürütmeye devam etmektedir. Ocak ayı, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenmiş olup, dünyanın birçok ülkesinde hastalığa dikkat çekmek üzere farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Ülkemizde de farkındalık etkinlikleri tüm illerimizde yapılmakta, tarama programlarımız tanıtılarak halkımızı bu konuda bilinçlendirmeye çalışılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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