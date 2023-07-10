Kanser ve Alzheimer gibi ölümcül hastalıklara iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kanser ve Alzheimer gibi ölümcül hastalıklara iyi gelen tarçının faydaları dikkat çekti. Tarçın bitkisiyle ilgili detaylar…

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir.

TARÇININ FAYDALARI NELERDİR?

- Anti-kanser etkisi olabilir

-Ağrıları dindirebilir

-Alzheimer hastalığına iyi geliyor

-Diyabet hastalarının dostu olabilir

-Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir

-Ruhi sıkıntıları giderir.

-Sürmenajda faydalıdır.

-İştah açar.

-Hazmı kolaylaştırır.

-İshali keser.

-Mide tembelliğini giderir.

-Vücudun direncini artırır.

-Kadınlardaki beyaz akıntıyı keser.

-Bağırsak solucanlarının dökülmesine yardımcı olur.

-Cinsel arzuları artırır.

-Böcek savar

-Gebelik döneminde vücutta oluşan cilt sorunlarının giderilmesinde etkilidir.

-Tokluk hissini uzattığı için, kilo vermeye de yardımcıdır.

TARÇIN NASIL TÜKETİLİR?

Tarçın toz olarak tüketilecekse, günde yarım çay kaşığını geçmemelidir. Ayrıca direkt tüketmek yerine yemeklerin içerisinde kullanılmalıdır. Tarçın kek, kurabiye gibi hamur işlerine ve yemeklere eklenerek tüketilebilir. Bununla birlikte kaynar su ile hazırlanan tarçın çayı da faydalarından yararlanmak isteyenler için idealdir. Eğer ağrı kesici özelliklerinden ve cilde olan faydalarından yararlanmak istiyorsanız, aktarlarda kolayca bulunan tarçın yağını kullanabilirsiniz. Bu yağı ağrılı bölgelere 2 damla şeklinde uygulayabilir, masaj yaparak cilde yedirebilirsiniz.