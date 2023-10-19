Kansere duvar ören mucize ot ortaya çıktı

Kansere karşı koruyucu bileşenler içeren maya otu dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kansere duvar ören mucize ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kansere karşı koruyucu bileşenler içeren maya otu dikkat çekti.

KANSER NEDİR?

Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünerek diğer doku ve organlara yayılıp onları istila etmesiyle ortaya çıkan geniş bir hastalık grubudur. Bilinen 200’den fazla kanser türü vardır ve hızlı büyüyen kanser hücreleri tümörlere sebebiyet vererek vücudun düzenli işleyişini de engeller. Hücrelerin hızla büyümesi sonucu meydana gelen iyi huylu, kötü huylu ve prekanseröz (premalign) tümörler söz konusudur.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ciltte veya gözlerde sararma

-Kızarıklıklar, yaraların geç iyileşmesi gibi cilt sorunları

-İstemsiz kilo kaybı

-Kronik halsizlik ve şiddetli yorgunluk

-İdrardan kan gelmesi

-Mide bulantısı ve kusma

-Baş ağrıları ve nöbetler

-Yutma güçlüğü

-Ses kısıklığı

-Yemek yedikten sonra sürekli hazımsızlık

-Kabız, ishal, dışkı şekli değişimi gibi bağırsak hareketlerinde değişme-Zorlayıcı kas ve vücut ağrıları

-Lenf bezlerinde şişme sonucu koltuk altı, meme gibi noktalarda büyüyen kitleler

-Tekrar eden öksürük

-Nefes almada güçlük

-Özellikle geceleri artabilen ateş

-Diş eti kanaması

-Vücutta kanama veya morarmalar

MAYA OTU NASIL KULLANILIR?

Bira imalinde kullanılır. Otu kürü yapılarak saç ve cilt üzerine uygulanabilmesi mümkün olan bir bitki türü olup, çayı formunda da tüketilmektedir.

Otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunun 1 bardak kaynar suya atılıp, 10 dakika süre ile demlenmesi ile kolayca hazırlanabilir. Aç karnına tüketilmesi durumunda daha hızlı etki gösterir. Keskin kokuya sahip olması nedeni ile içerisine bal katılarak da tüketilebilen çayın, hormonlar üzerindeki etkisi sebebi ile günlük kullanım miktarı 1 bardağı geçmemelidir.

Bir aylık kullanımdan sonra bir müddet kullanılmaması ve kullanıma ara verilmesi gerekir. Göğüs büyütmek için de kullanılabilen bitkinin, krem olarak kullanılabilmesi için kaynatıldıktan sonra öğütülmesi gerekir. Vücuda uygulanabilen bir kremle karıştırılarak kullanımı sağlanabilir ve tehlikeye neden olmaması için uygulandığı alanda uzun süre bekletilmesinden kaçınılmalıdır.

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