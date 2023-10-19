Maya otu böbrek taşları şikayetlerine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Maya otu; Böbrek taşlarının sebep olduğu şikayetleri giderir.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Böbrekler, yaşamın devam edebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Öte yandan vücut için gerekli olan bazı maddeleri filtre ederek bunların seviyelerini ayarlamak gibi bir görevi de bulunan böbreklerde bu görevle ilgili mekanizmadaki sorunlara bağlı olarak böbrek taşları oluşabilmektedir. Bu mekanizmaların neden bozulduğu halen net olarak bilinmese de taş hastalığının beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Bazen uzun süre herhangi bir belirti göstermeyen bu taşlar kimi zaman idrar yoluna düşerek hastaların dayanılmaz ağrılarla sağlık kuruluşlarına başvurmasına neden olabilmektedir.

MAYA OTU NASIL KULLANILIR?

Bira imalinde kullanılır. Otu kürü yapılarak saç ve cilt üzerine uygulanabilmesi mümkün olan bir bitki türü olup, çayı formunda da tüketilmektedir.

Otu çayı, bir tatlı kaşığı şerbetçi otunun 1 bardak kaynar suya atılıp, 10 dakika süre ile demlenmesi ile kolayca hazırlanabilir. Aç karnına tüketilmesi durumunda daha hızlı etki gösterir. Keskin kokuya sahip olması nedeni ile içerisine bal katılarak da tüketilebilen çayın, hormonlar üzerindeki etkisi sebebi ile günlük kullanım miktarı 1 bardağı geçmemelidir.

Bir aylık kullanımdan sonra bir müddet kullanılmaması ve kullanıma ara verilmesi gerekir. Göğüs büyütmek için de kullanılabilen bitkinin, krem olarak kullanılabilmesi için kaynatıldıktan sonra öğütülmesi gerekir. Vücuda uygulanabilen bir kremle karıştırılarak kullanımı sağlanabilir ve tehlikeye neden olmaması için uygulandığı alanda uzun süre bekletilmesinden kaçınılmalıdır.