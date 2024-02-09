Karaciğer yağlanmasını önleyen besinler. Uzmanı açıkladı

Kaynak: İHA
Karaciğer yağlanmasını önleyen besinler. Uzmanı açıkladı
Karaciğer yağlanmasının önlenmesinde sağlıklı ve düzenli beslenmenin yanında su içmenin de büyük rolü olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, balık yağı, keten tohumu, ceviz gibi omega-3 kaynaklarının da karaciğer yağlanmasını azaltmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Karaciğer yağlanmasının yanlış beslenme ve hareketsizliğin sonucu olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, bitkisel kaynaklı yağların doğru seçildiği takdirde karaciğer yağlanmasının gerileyeceğini ifade etti.

Akpolat, karaciğer sorunlarının günümüzde çok sık karşılaşılan bir sağlık problemi olduğunu dile getirerek, "Özellikle karaciğer yağlanması beslenme alışkanlıklarının bozulmasıyla birlikte çok fazla görülmektedir. Karaciğer yağlanması sağlığımızı tehdit eden bir durumdur. Doğru beslenmeyle kontrol altına alınabilir.

Bunun için yapılması gerekenlerden biri de doğru yağ kaynakları seçmektir. Doğru yağ kaynaklarından özellikle bitkisel kaynaklı yağlardan; zeytinyağı, avokado yağı gibi yağlar tercih edilebilir. Bunun yanı sıra omega-3 kaynakları olarak da balık yağı, keten tohumu, ceviz gibi yağlar tüketirsek karaciğer yağlanmamızı azaltmaya yardımcı olacaktır” dedi.

Karaciğer yağlanmasının önlenmesinde yeterli protein alımının da önemli olduğunu hatırlatan Akpolat, “Ayrıca yeterli protein almalıyız. Protein kaynaklarından özellikle yağsız olan beyaz et grubundan balık, tavuk, hindi gibi yağsız protein kaynakları tercih edilebilir. Bunun yanında bol lifli besinler tüketmeliyiz.

Bol lifli besinler tüketirsek sindirim sistemimiz iyileşir. Bu da karaciğer yağlanmamızı azaltacaktır. Lifli besinler; sebze-meyve, kuru baklagiller, tam tahıllı ürünler sindirim sistemimizi düzenlemeye katkı sağlar. Böylece karaciğer yağlanmasını önlemeye destek olacaktır” diye konuştu.

Sebze tüketirken çiğ veya az pişmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Akpolat, şöyle devam etti:

“Böylelikle minerallerden en iyi şekilde yararlanmış oluruz. Su tüketimi de özellikle karaciğer yağlanması açısından çok önemli bir etkendir. Su, vücuttan toksinlerin atılmasına katkı sağlar, karaciğer sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Bunların yanı sıra egzersiz de karaciğer sağlığımızı korumaya katkı sağlayacaktır. Tüm bunları yaparsak, beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirirsek, bir diyetisyen eşliğinde de sağlıklı beslenme alışkanlığı edinirsek karaciğer sağlığımızı korumamız mümkündür.”

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