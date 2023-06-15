Kansere karşı koruyucu. Sindirimini makine gibi çalıştırıyor. Asya'nın en popüler besini

Asya'nın en popüler besini olarak bilinen maş fasulyesi; kansere karşı koruyucu ve sistemini düzenli olarak çalıştırmasını sağlıyor. Maş fasulyesiyle ilgili detaylar haberimizde…

Kansere karşı koruyucu. Sindirimini makine gibi çalıştırıyor. Asya'nın en popüler besini

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse hastayken sağlık sorunlarına çözüm için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bunlardan birisi olan maş fasulyesiyle ilgili detaylar dikkat çekti.

MAŞ FASULYESİ NEDİR?

Maş fasulyesi, İran’da yaygın olarak yetişmektedir. Buna karşın içeriği ile dikkat çeken bu özel bakliyatın ana vatanı olarak “Hindistan” öne çıkmaktadır. Geçmişi, milattan önceki tarihlere kadar uzanan maş fasulyesi, İran ve Hindistan’ a ek olarak benzer iklimlere sahip coğrafyalarda da yetiştirilmektedir. Güney Amerika Ülkeleri, Hindistan ve İran’dan sonraki en büyük maş fasulyesi üreticileri olarak tanınıp bilinmektedir.

org-mas-fasulye-kg370.jpg

MAŞ FASULYESİNİN FAYDALARI

-Kansere karşı koruyucudur

Maş fasulyesi, hücreleri hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir. Bazı çalışmalar, maş fasulyesinin kanseri önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

- Sindirimi düzenler

Maş fasulyesi, sindirim sağlığı için önemli olan iyi bir lif kaynağıdır. Lif, sindirim sisteminin sorunsuz çalışmasına yardımcı olur ve kabızlığa karşı koruyucu bir beslenme düzeni sunar.

- Yüksek antioksidan düzeyleri kronik hastalık riskini azaltabilir.

- “Kötü” ldl kolesterol düzeylerini düşürebilir, kalp hastalığı riskini azaltır.

-Kan basıncını düşürebilecek potasyum, magnezyum ve lif açısından zengin.

- Besin bileşimi kan şekerini düşürebilir.

-Kilo kaybını teşvik edebilir.

-Maş fasulyesindeki folat sağlıklı bir hamileliği destekleyebilir.

-Cilt sağlığını iyileştirir.

MAŞ FASULYESİ SALATASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Maş fasulyesini bir gece önceden ıslatın.

Islattığınız fasulyeleri 10-15 dakika haşlayın.

Dereotunu ince ince kıyın.

Haşlanan fasulyeleri soğutun.

Cam bir kasede maş fasulyesi ve nar tanelerini karıştırın.

Başka bir kasede nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve limon suyunu karıştırın.

Hazırladığınız sosu maş fasulyesiyle karıştırın. En son ince kıyılmış dereotunu ekleyin ve salatanız hazır

İlgili Haberler
Sarı ot neye iyi geliyor?
Salep bitkisi neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli Güncel
İlber Ortaylı canlı yayında uyardı: Bu çok tehlikeli
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu Ekonomi
CHP’li Gürer kurban fiyatlarına dikkat çekti: Geçtiğimiz yıl asgari ücretle 2 kurbanlık alınabiliyordu
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı Sağlık
Doğum kontrol haplarının kadınlara büyük zararı ortaya çıktı
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı Güncel
Şehit güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in kanı yerde kalmadı
Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız Güncel
Dört büyük meleği soran muhabir bu cevabı aldı: Tanımıyoruz, buraların yabancısıyız
Fransa’da çocukları bıçaklayan saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi Dünya
Fransa’da çocukları bıçaklayan saldırgan psikiyatri hastanesine sevk edildi
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi Güncel
Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi