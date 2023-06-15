Kansere iyi geliyor Şekeri düşürüyor

Ölümcül hastalık olan kansere iyi gelen ve şekeri de düşüren böğürtlen kökünün faydaları dikkat çekti.

Kansere iyi geliyor Şekeri düşürüyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan böğürtlen kökünün faydaları dikkat çekti.

BÖĞÜRTLEN KÖKÜ NEDİR?

Gövdeleri ve dalları dört köşeli çok yıllık bir dikenli bitkidir. Böğürtlen meyvesinin faydalarının yanı sıra böğürtlen kökü de binlerce yıldır şifa amaçlı kullanılmaktadır. Böğürtlen kökünün içeriği; Vitamin ve mineral deposudur. Antioksidandır.

BÖĞÜRTLEN KÖKÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

-Böğürtlen kökünün kansere faydaları: Isırgan otu ve böğürtlen kökü kaynatılarak yapılan ekstrat, löseminin gelişmesine neden olan benzenin etkisine karşı korumaktadır.

-Kökü kaynatılıp, suyu içilecek olursa kandaki şeker miktarını düşürür.

-Strese iyi gelir.

- İştah açar.

- Hazımsızlığa bağlı şişkinliği hafifletir.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Solunumu rahatlatır, öksürüğü hafifletir.

- Kan şekerini dengeler.

- Rahmi güçlendirir, yumurtalıkları korur.

- İdrar söktürücüdür.

- Yanık ve yaraların iyileşmesini destekler.

BÖĞÜRTLEN KÖKÜ NASIL TÜKETİLİR?

Böğürtlen kökü kaynatılarak çayı yapılabilir. 1 tatlı kaşığı kuru böğürtlen kökü, 1 bardak kaynayan suyun içine atılır ve 10 dakika kadar demlenmesi beklenir. Hazırlanan çay gün içinde içilir.

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