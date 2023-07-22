Kansere ve kalp hastalıklarına set oluyor. Yüksek kolesterolü önlüyor

Normal pirinçten biraz daha sert olan siyah pirinçin kolesterol ve kalp hastalıklarını önlediği ortaya çıktı.

Kansere ve kalp hastalıklarına set oluyor. Yüksek kolesterolü önlüyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Siyah pirinçin ölümcül hastalıklarından olan kolesterol ve kalp hastalıklarını önlediği bildirildi.

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SİYAH PİRİNÇ NEDİR?

Yasak veya mor pirinç olarak da adlandırılan siyah pirinç, Oryza sativa L. türüne ait bir pirinç türüdür.

Siyah pirinç, kendine özgü siyah-mor rengini, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan antosiyanin adı verilen bir pigmentten alır.

SİYAH PİRİNCİN FAYDALARI

-Anti-kanser özelliklere sahiptir.

-Antioksidan özellikleri sayesinde cilt sağlığına da olumlu etkilerde bulunuyor.

-Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.

-Yüksek kolesterola iyi geliyor.

-Diyabet yönetimine katkıda bulunabilir.

-Kilo kaybına yardımcı olabilir.

-Doğal glütensizdir.

-Göz sağlığını destekleyebilir.

-B1, B2 ve E vitaminleri bakımından zengin olduğu bildirildi.

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SİYAH PİRİNÇ NASIL HAZIRLANIR?

Siyah pirinç, marketlerde daha da yaygın hale gelmiştir. Evde bir paket kuru siyah pirinç bulunduktan sonra, su/pirinç oranıyla ilgili talimatları gözden geçirin. Siyah pirinci buharda pişirebilir, suda kaynatabilir veya beyaz pirinç pilavı gibi zeytinyağı ile kavurarak pişirebilirsiniz. Beyaz pirinçten daha çok su çeken bu pirinç için 1’e 3 oranında sıcak su kullanabilirsiniz.

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