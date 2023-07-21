Ölümcül hastalıklara savaş açan ot ortaya çıktı. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını geliştirir

Gazianteplilerin vazgeçemediği besin olan pirpirim otu, ölümcül hastalıklara savaş açmasıyla biliniyor. Pirpirim otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Ölümcül hastalıklara savaş açan ot ortaya çıktı. Kanseri önlüyor. Kalp sağlığını geliştirir

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Gazianteplilerin vazgeçemediği besin olan pirpirim otu, ölümcül hastalıklara savaş açmasıyla biliniyor.

Pirpirim otuyla ilgili detaylar…

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PİRPİRİM OTU NEDİR?

Pirpirim, bilinen ismi ile semizotu, semizotugiller familyasından gelen, küçük yeşil yaprakları ile tanınan bitki türüdür.

PİRPİRİM OTUNUN FAYDALARI

-Kalp sağlığını geliştirir

Kardiyovasküler sisteminizin gücünü artırma açısından, semizotu çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. En önemli özelliği ise pirpirim otunun içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleridir. Omega-3'ler vücuttaki LDL veya kötü kolesterol miktarını azaltmaya ve kan dolaşımımızdaki daha sağlıklı bir kolesterol dengesini artırmaya yardımcı olur. omega 3 mineralinin kalp hastalıklarını önleme etkisi bulunmaktadır. Böylece kalp krizlerini ve felçleri önler.

-Kilo kaybı sağlar

Pirpirim otu içerisinde bol miktarda lif barındırır. Bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlayarak hem kilo vermenize hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

-Cilt bakımı

Pirpirim otu içerisinde cilt için gerekli olan bol miktarda A vitamini barındırmaktadır. Sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra pirpirim otunun cilt hastalıklarını da önleme etkisi bulunmaktadır. Cilt sağlığını ve görünümünü iyileştirir, kırışıklıkları azaltır ve tüketildiğinde yara izlerini ve lekeleri çıkarmak için cilt hücrelerinin iyileşmesini sağlar.

-Kanseri önler

Dünyanın en tehlikeli hastalıklarından birisi de kanserdir. Dolayısıyla kanseri engelleyen besinlerde son derece önemli hale gelmiştir. Kanseri önlemeye yardımcı olan en önemli besinlerden bir tanesi de pirpirim otudur. İçerisinde bulunan A ve C vitaminleri özellikle akciğer kanserinden korunmanızı sağlar.

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-Kemikleri güçlendirir

Pirpirim otu kemik kaybını önlemek isteyen insanlar için sağlıklı bir seçimdir. Kalsiyum, magnezyum, demir ve manganez kemik dokusunu geliştirmek ve vücudumuzdaki kemiklerin iyileşme sürecini hızlandırmak için gerekli olan tüm elementlerdir. Pirpirim otu da içerisinde bu mineralleri fazlasıyla barındırmaktadır.

-Böbrekte kum ve taşı döküyor

İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü biliniyor…

-Kabızlığı önlüyor

Baharın şifalı besini, içerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığı önlüyor, kabızlık çekenlere bağırsakları çalıştırarak fayda sağlıyor.

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