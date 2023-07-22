Şeker hastaları ne yemeli ne yememeli? Diyabet hastaları için beslenme kuralları

Editör: Naim Arıoğlu

Şeker hastalığının ölümcül sonuçları olduğu biliniyor. Ölümcül sonuçları olan şeker hastalığına yakalanan insanların beslenme kuralları ortaya çıktı. Peki, şeker hastaları ne yemeli ne yememeli?

İşte detaylar…

ŞEKER HASTALARI NE YEMELİ?

Sağlıklı bireyler gibi diyabet hastalarının da ihtiyacı olan temel besin kaynakları şunlardır:

-Karbonhidrat

-Protein

-Yağ

-Vitamin ve mineral

-Posalar

DİYABET HASTALARININ TÜKETMEMESİ GEREKEN GIDALAR

-Çaya atılan şeker

-Glikoz

-Reçel

-Bal

-Pancar

-Beyaz ekmek

-Beyaz undan yapılan gıdalar

-Kek

-Poğaça

-Beyaz undan makarna

-Bisküviler

-Patates, patates püresi ve patates kızartması

-Mısır

-Cipsler

-Kraker

-Mısır gevreği

-Pirinç

ŞEKER HASTALARI İÇİN BESLENME SIRLARI

Diyabette önemli olan, kan şekerinin kontrolünü sağlayabilmektir. Bunun için; sebze, meyve, tahıl kaynaklarından zengin, yeterli miktarda protein ve yağ ile kolesterolü sınırlandırılmış bir beslenme planı uygulanmalıdır. Bu plan içinde besinlerin çeşidi, miktarı ve zamanı konusunda bilinçli olmak gerekir. Öğünlerden 1,5 saat sonra kan şekerini ölçerek farklı yiyeceklerin kan şekerini nasıl etkilediği saptanabilir, farklı yiyecekler ile menü planlaması yapmak için değişim listeleri hazırlanabilir.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır.

Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik ve yorgunluk hissi

-Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

-Bulanık görme

-Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

-Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

-Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Ağızda aseton benzeri koku oluşumu