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Kanserin son günleri neler yaşanır ne yapmalı?

Çağın vebalarından biri olan kanser hastalığıyla mücadele dünya çapında sürüyor. Ancak halen kesin bir tedavi yöntemi bulunamadı. Peki, kanser vakalarında son evrelerde neler yaşanıyor, o hastalara nasıl davranılması gerekiyor? İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 08:18
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Kanserin son günleri neler yaşanır

Kanserin son günleri neler yaşanır ne yapmalı?
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KANSER VAKALARININ SONEVRESİNDE NELER YAŞANIR?

Mide bulantısı, İstifra, İştahsızlık, 4-5 çorba kaşığı çorba ancak içebilecek duruma düşer.
Nefes darlığı, Öksürük, Balgam, Karaciğer kanseri siroz karın zarı kanserinde karında asit toplanması, Karından sıvı aldırma bazen 2-3 gün aralıklara düşer 9 litreye kadar karından sıvı aldıran olabilir.

Karaciğer kanseri, Siroz, Karın zarı kanseri, Safra kesesi kanseri, Pankreas kanserinde sarılık, total bilirubin yüksekliği. Sarılık var ise gözlerde sararma, vücut sarı renk alması,
Kemik kanseri ve kemik metastazında ağrılar özellik ile ağrı kesici bant- ya da morfin kullanmaya kadar gider.

Zayıflama, Yatakta yatmak, Yatak yaraları, Wbc lökosit düşüklüğü ya da yüksekliği, Plt trombosit düşüklüğü, Hgb kansızlık, Tuz oranında düşüklük Na, Cl düşüklüğü, Vitamin ve minerallerde düşüklük,Metastaz yapması, Kemoterapi tedavisi ve radyoterapi tedavisi sonrasında eve gönderilmesi.

KANSER VAKALARININ YAPMASI GEREKEN NELER

Mutlaka doktor kontrolünde yapılması gerekenler şöyle:

Tıbbi tedavisi ile birlikte Cancer Treatment Protocol Combination 9 Therapy Programını uygulaması;

Başarısının sırrı Doktorunun vermiş olduğu Tedaviye harfiyen riayet etmiş olması;
Moral motivasyonu her zaman için yüksek tutması, Tedaviye canı gönülden inanması,
Aile bağlarının güçlü olması,.
Kabız kalmaması, Günde en az 3 kez çıkması,
Günlük su içme miktarı Kilonun 1/30 kadar su içmesi, 60 kiloluk bir kişi, günde 2 litre ortalama su içmeli,
Doğal beslenmesi,
Şeker ve türevlerinden uzak durması,


Verilen yemek listesine tedavi bittikten sonra harfiyen uyması;
Tedaviler bittikten sonra 5-9 yıl boyunca Doktorunun vermiş olduğu talimatlara harfiyen uymaları,
Metastaz riskine karşılık;
Sanki varmış gibi dikkatli olması,
Rehavete kapılıp iyileştim havasına girmemesi.

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