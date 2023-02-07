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  • Kansızlar deprem bağışlarını çalmak için sahte AFAD sitesi açtı. Deprem bölgelerine yardım etmek isteyenler dikkat

Kansızlar deprem bağışlarını çalmak için sahte AFAD sitesi açtı. Deprem bölgelerine yardım etmek isteyenler dikkat

Yalanan deprem felaketinin ardından AFAD gibi yardım toplayan kuruluşların sahte siteleri açılmaya başladı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 21:32
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Kansızlar deprem bağışlarını çalmak için sahte AFAD sitesi açtı

Kansızlar deprem bağışlarını çalmak için sahte AFAD sitesi açtı. Deprem bölgelerine yardım etmek isteyenler dikkat
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Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10’dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 2 büyük deprem meydana geldi. Tüm dünya arama kurtarma faaliyetleri için seferber olurken, ülkemizde bu durumdan faydalanmak isteyen dolandırıcılar ve fırsatçılar ortaya çıktı. Son olarak sahte AFAD sitesi açıldı.

Sahte sitelere kanmayın! AFAD resmi sitesi “afad.gov.tr”

AFAD, 10 bine yakın arama kurtarma ve binlerce diğer görevlerdeki personeli ile şu anda sahada enkaz altında kalan vatandaşlara, yaralılara ve diğer depremzedelere yardım ediyor. Bir yandan da insanlar yardım amaçlı maddi yardımda bulunuyor.

Tabii yalnızca AFAD değil, onlarca kurum giysi, gıda ve nakit yardım paketlerine sahip. Bu kurumlar aracılığıyla potansiyel olarak yüz milyonlarca TL toplanabilir. İnsanların acısını ve yardım isteğini fırsat bilen dolandırıcılar ise kurumların sahte sitelerini açmaya başladı.

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vatandaş
7.02.2023 21:48
Bu ülkede ahlak çökmüş.O kadar da dindar geçiniyoruzya.  
 
okur
7.02.2023 21:47
Bir milletvekili demişti galiba bu kişileri mahkemeye çıkarmaadan vur emrini verin.Adam haklıymış be ya.  
 
?
7.02.2023 21:39
Vicdansızlar nasıl insanlarsınız  
 
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