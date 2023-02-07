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Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da sert açıklamalar: Bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor

Hatay'da açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu; devletin kurumları, bürokratları çalışmak istiyorlar. Önlerine engeller konuyor. Farklı tercihler konuyor. Bu, devletin rahat nefes almasını engelliyor" diye konuştu.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 23:41
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da sert açıklamalar: Bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da sert açıklamalar: Bürokratlar çalışmak istiyorlar ama önlerine engeller konuyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en ağır sonuçlarını yaşayan Hatay'da açıklama yaptı.

CHP liderinin açıklamaları şöyle:

“YERİ ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIZ”

“Gerçekten de televizyonlarına yansıyan görüntü, verilen haberler, ama sahada karşılaştığımız gerçekler çok farklı. Çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanlar feryat halinde.

Gördüğüm tablo şu; devletin kurumları, bürokratları çalışmak istiyorlar. Önlerine engeller konuyor. Farklı terchiler konuyor. Bu, devletin rahat nefes almasını engelliyor. Bugün buraya büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla geldik. Hepimiz üzgünüz, hepimiz kızgınız.

Sorun var, evet. Sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz, evet. Ama sorunun çözülmesi için çözecek insanların önüne engellerin konulmaması lazım. Kararlıyız. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Beraber mücadele ettiğimiz zaman bunun sonucunu kesinlikle elde edeceğiz.

Söylenecek çok şey var. Ama onların tamamını, kimse merak etmesin, yeri zamanı geldiğinde tamamını konuşacağız. Elbette üzgünüz. Elbette kızgınız. Ama bir şekliye bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.”

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