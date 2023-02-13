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Depremzedeyim deyip acil yardım isteyen dolandırıcı ATV'de temizlik görevlisi çıktı

Sosyal medya hesabından depremzede olduğunu söyleyip IBAN paylaşarak acil yardım isteyen dolandırıcının ATV'de temizlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 20:26
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Depremzedeyim deyip yardım isteyen şahıs ATV'de temizlik görevlisi çıktı

Depremzedeyim deyip acil yardım isteyen dolandırıcı ATV'de temizlik görevlisi çıktı
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medya hesabında IBAN numarası paylaşarak yardım toplayan Erhan Başzurna isimli şüpheli tutuklandı. İfadesinde ATV binasında temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Başzurna, “Alkolün ve maddenin etkisiyle bu paylaşımı yaptım” dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN IBAN PAYLAŞTI

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, 37 yaşındaki Erhan Başzurna isimli şahıs depremin meydana geldiği gün deprem bölgesinde olmamasına rağmen oradaymış gibi sosyal medyadan paylaşım yaptı. IBAN hesap bilgisini paylaşan Başzurna acil olarak paraya ihtiyaç olduğunu belirterek insanlardan yardım istedi. Bunu gören kişiler emniyette ihbarda bulundu.

SAVCILIK İFADESİNDE ALKOLLÜYDÜM DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Başzurna savcılık ifadesinde “Ben 5 Levent’te bulunan ATV binasında temizlik görevlisi olarak çalışırım. Geçimimi buradan aldığım aylıkla sağlıyorum. Alkolün etkisiyle Erhan Başzurna isimli Facebook hesabımdan deprem bölgesinde olduğuma ve yardım dağıttığıma ilişkin paylaşımda bulunarak IBAN numaramı paylaşarak para gönderilmesini istedim. Hesabıma herhangi bir para gelmedi. Ben olayı tamamen alkolün ve kullandığım hapın etkisiyle yaptım. Pişmanım” dedi.

DOLANDIRICILK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Savcılık tutuklama talebiyle Başzurna’yı İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Mahkeme kuvvetli suç şüphesini gösterir delil durumu, şüphelinin kaçma ihtimalini göz önüne alarak şüphelinin 'bileşim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan' tutuklanmasına karar verdi.

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