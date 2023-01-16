Kansızlığa iyi gelen besinler hangileridir?

Kansızlığa iyi gelen ve kan yapan doğal besinleri mutlaka almamız gerekiyor. Ayrıca kansızlığın nedenlerini de bilmemiz gerekiyor. Yaygın olarak görülen kansızlığı beslenme şeklinizi değiştirerek ortadan kaldırabilirsiniz. İşte kansızlık hakkında bilinmesi gerekenler.

İŞTE KAN YAPAN O BESİNLER...

Isırgan Otu

Demir eksikliği anemisine karşı önerilen bitkilerin başında gelen ısırgan otu, vitamin ve mineral bakımından oldukça güçlü bir içeriğe sahiptir. Isırgan otu tüketimi ile demir eksikliği anemisi tedavisine katkı sağlayabilirsiniz. Kansızlık tedavisi için özellikle tohumlarının tüketilmesi gerektiği belirtilir. Ancak hamilelerin ve diyabet hastalarının ısırgan otu tüketiminden kaçınmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Maydanoz

Mutfağın olmazsa olmazlarından biri olan maydanoz, kansızlık tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Uzmanlar yarım bardak maydanozda 1,89 mg demir bulunduğunu belirtmektedir. Ayrıca maydanozu salata ve yemeklerde tüketebileceğiniz gibi maydanoz suyu kürünü de önerilen şekilde tüketebilirsiniz.

Kakao Bitkisi

Çikolata, diyetisyenler tarafından genellikle önerilmese de demir eksikliği anemisine karşı tüketilmesi önerilen besinler arasında yer alır. Kakao çekirdeği, demir vitamini bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. 50 gram siyah çikolatada 1,75 gr demir vitamini bulunmaktadır. Buna bağlı olarak siyah çikolata tüketimiyle kansızlığa fayda sağlayabilirsiniz.

Kaba Yonca

Kaba yonca olarak adlandırılan bitki, genellikle hafif dereceli kansızlık tedavisinde kullanılmaktadır. Kaba yonca bitkisini salatalara ekleyebileceğiniz gibi çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Demir vitamini bakımından güçlü bir içeriğe sahip olan kaba yonca, ayrıca A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C, E ve K gibi vitaminleri de içerir.

Kuzu Ciğeri

Kansızlık problemine karşı tüketilmesi önerilen besinlerden biri olan kuzu ciğeri, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücut sağlığına önemli katkılarda bulunmaktadır. Bol miktarda B12 vitamini içeren kuzu ciğeri, A vitamini, K vitamini, B6 vitamini gibi diğer önemli vitaminleri de içermektedir. Kuzu ciğerinin içeriğindeki önemli vitaminlerin yanı sıra çinko, bakır, manganez ve selenyum gibi önemli mineraller de bulunur. Uzmanlar 100 gr kuzu ciğeri tüketimi ile günlük demir ihtiyacının yarısının karşılanabileceğini belirtmektedir.

Kuzu Eti

Kuzu ciğeri gibi kuzu etinde de bol miktarda B12 bulunmaktadır. 100 gr kuzu eti ile günlük demir ihtiyacının %9’unu karşılayabileceğiniz gibi B12 vitamininin ise %39’unu karşılayabilirsiniz. Ancak kuzu eti yüksek miktarda doymuş yağ içermektedir. Bu nedenle kuzu eti tüketiminden önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve aşırı tüketimden kaçınmalısınız.

Sığır Eti

İçerisinde birbirinden önemli vitamin ve minerali birlikte barındıran sığır eti, 100 gr tüketilmesi halinde günlük demir ihtiyacının %11’ini karşılamaktadır. Sığır eti, selenyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor ve çinko gibi önemli minerallerin yanı sıra B12 ve B6 gibi vitaminleri de içermektedir.



Tavuk

Kansızlık nedenlerinin başında gelen B12 ve demir vitamini eksikliklerini tavuk tüketimi ile ortadan kaldırabilirsiniz.

Uskumru Balığı

Ton balığı, sardalya ve somon gibi balıklar kansızlık tedavisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ancak uskumru balığı tüketimi ile günlük demir ihtiyacınızın 3 katı kadar fazlasını karşılayabilirsiniz.

Beyaz Peynir

Bol miktarda B12 vitamini içeren beyaz peynir ile kansızlık tedavisine katkı sağlayabilirsiniz.

Yumurta

Her gün 1 adet yumurta tüketerek B12 ve demir vitamini ihtiyacını önemli oranda karşılayabilirsiniz. 1 adet yumurta tüketimi ile B12 vitamininin %11’ini karşılarken; demir ihtiyacınızın %5’ini karşılayabilirsiniz.

Ispanak

Vitamin ve mineral bakımından oldukça güçlü bir içeriğe sahip olan ıspanak, vücut sağlığına önemli katkılarda bulunmaktadır. Gün içinde tükettiğiniz 100 gr çiğ ıspanak ile demir ihtiyacınızın %15’ini karşılayabilirsiniz.

Brokoli

Vitamin ve mineral deposu olarak nitelendirilen brokoli ile günlük demir ihtiyacınızın %3’ünü karşılayabilirsiniz.

Portakal

En çok sevilen kış meyvelerinden biri olan portakal, günlük demir ihtiyacınızın %1’ini karşılamanıza yardımcı olur.

Muz

Her gün 1 adet muz tüketerek günlük demir ihtiyacınızın %2’sini karşılayabilirsiniz.

KANSIZLIĞA İYİ GELEN ÜRÜNLER

Ocean Vitamin D3 400 IU

Koruyucu ve tatlandırıcı içermeyen Ocean Vitamin D3, düzenli kullanımlarda yüksek etki gösteriyor. 20 ml hacimle satışa sunulan ürün, kullanıcılarından olumlu yorumlar alıyor.