Kantaron bitkisi yaraların iyileşmesinde yardımcı oluyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kantaron bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yaraların iyileşmesinde yardımcı olan kantaron bitkisi dikkat çekti.

YARA NEDİR?

Yara kısaca doku bütünlüğünün bozulması olarak tarif edilir. Yaralanmaya yol açan birçok faktör bulunur: batıcı, kesici, delici aletler fiziksel yolla yara oluşturur. Aşırı sıcak (yanık, haşlanma) veya aşırı soğuk (donuk) yara çeşitleri oluşmasına neden olabilir. Ultraviyole ışık veya radyasyon yaraya yol açabilir. Asit veya alkali maddeler kimyasal yolla yara oluşturabilir. Vücudun belirli bölgelerin uzun süre basıya maruz kalması, ayakkabı vurması, sıkışma, sürtünme de yara sebebi olabilir.

KANTARON BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sarı kantaron otu farklı şekillerde kullanılabilir. En sık kullanılan yöntem yağının çıkarılıp kullanılmasıdır. Bir pamuk üzerine damlatılan sarı kantaron yağını direkt olarak cilt üzerine sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. Sarı kantaron yağını daha önce kaynattığınız su içerisine 1 yemek kaşığı ekleyerek tüketebilirsiniz. Böylelikle pek çok hastalığa çare bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra direkt olarak oral yoldan 1 çay kaşığı sarı kantaron yağını da içebilirsiniz.

KANTARON BİTKİSİ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Geldik en önemli sorulardan biri olan Kantaron Otu Çayı Nasıl Demlenir sorusunun cevabına. Kantaron Otu Çayı kaynatılmamalı, sıcak suyun içinde bekletilerek demlenmelidir. Sarı Kantaron otu tohumu ya da çiçeklerini bir demliğe koyun, üzerine sıcak su dökün ve demlenmeye bırakın.