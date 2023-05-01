Kanye West dünyaca ünlü markanın başını yaktı

Dünyaca ünlü giyim markası Adidas yatırımcıları, şirket yöneticilerinin Kanye West'in sorunlu davranışlarından çok daha önceden haberdar olduklarını söyleyerek Adidas'a toplu bir dava açtı.

Kanye West dünyaca ünlü markanın başını yaktı

Gösteri dünyasının en sansasyonel isimlerinden biri olan Kanye West, geçtiğimiz yıl yaptığı ırkçı açıklamalarla dikkat çekmiş, sadece sosyal medya platformlarından atılmamış aynı zamanda pek çok reklam ve marka anlaşması da iptal edilmişti.

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Özellikle ünlü rapçinin Adidas ile yaşadığı anlaşmazlıklar sık sık basına yansımıştı. West’in Yeezy markası ile Adidas’ta hatırı sayılır bir yeri varken şirket yöneticileri ile yaptığı görüşmelerde gösterdiği yetişkin filminden şirketin merkez ofisini basmasına kadar pek çok skandala imza atmıştı.

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Sorunlu hareketlerinden sonra West (yeni adıyla Ye) ile anlaşmalarını iptal eden Adidas’ın başı şimdi de yatırımcılarla dertte. Adidas yatırımcıları şirkete, Kanye West ile yapılan anlaşma yüzünden dava açtı.

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Cuma günü açılan davada hissedarlar, şirketin 2018’de rapçi ile ortak olmanın risklerini bildiğini ve olumsuz etkiyi sınırlamak için ihtiyati tedbirler almadığını iddia ediyor.

Adidas, Kasım 2013’te Kanye West ile ortaklığını duyurmuştu. İlk Yeezy’ler, 2015 yılının şubat ayında piyasaya çıkmıştı.

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