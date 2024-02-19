KAP çöplüğüne dönen borsa

Kısa adı KAP. Açılımı ise Kamuyu Aydınlatma Platformu.

Halka açık şirketler, gelişmeleri ilk burada duyurmak zorundalar. Manipülasyon ve içeriden bilgi ticaretinin önüne geçilmesi için dünya borsalarında geliştirilen bir platform.

Bizde de bir süre öncesine kadar daha düzgün çalışıyordu ancak son dönemde artık bu platform borsa şirketlerinin iletişim, dahası PR ajansı haline geldi.

Sürekli olarak buraya haber atıyorlar.

Resmen çöplüğe döndü.

O kadar saçma sapan haberler atılıyor ki, bazen burada sağlıklı haber bulmakta zorlanıyorsunuz.

Mesela son dönemde bazı enerji şirketleri 10 bin dolarlık sipariş bile alsalar hemen KAP açıklaması atıyorlar.

Tabii ki bunların bir bölümü çok iyi niyetli açıklamalar ama bazıları var ki, hisselerinde işlem yapan oyunculara destek amacı taşıyor.

KAP’a düşüyor hemen arkasından hisse senedi yüzde 3-5 yükseliyor ve bir bakıyorsunuz ki, birileri yüzbinlerce lot satış yapmış.

Bunlar tesadüf mü yoksa bilinçli mi bilemeyiz.

Ancak piyasada bu haberleri kullanan ve patronlarla iş yapan çok oyuncu olduğu bilinen bir gerçek.

Ne yapılması gerek?

Peki ne yapılması lazım?

Öncelikle platformun daha faydalı olması için buraya gönderilen haberler uzman bir ekip tarafından analiz edilmeli.

Mesela bir örnek vermek gerekirse; şirkete SPK, halka arz gelirini izahnamede taahhüt edilen şekilde kullanmadığı için ceza veriyor. Bir bakıyorsun ki şirket devlete ve SPK’ya meydan okuyan açıklamayı KAP’ta yapıyor.

Bir de SPK bu haberlerden önce ve sonraki hareketleri iyi incelemeli. Bir bakıyorsunuz hisse yüzde 30 yükselmiş sonra haber geliyor ve taban oluyor.

Kim nasıl bir fayda sağlıyor bunun araştırılması lazım.

Sözün özü bu piyasanın sağlıklı bir yatırım alanına dönüştürülmesi için öncelikle şu KAP’ın ıslah edilmesi gerekiyor. Çünkü KAP şu an neredeyse her kötülüğün anası hâline gelmiş.