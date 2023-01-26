Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti

Dolar güne yükselişle başladı. Kapalıçarşı’da dolar 19,07 TL' ye kadar çıktı.

Kapalıçarşı ve bankalar arasındaki kur fiyatları arasında 30 kuruşa yakın marj oluştu.

Döviz büroları ve bankalarda dolar/TL 18,80 civarından işlem görürken bu rakam Kapalıçarşı’da 19,07’ye kadar çıkabiliyor.

Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre uzmanlar, 30 kuruşa yakın oluşan bu farkın yüklü miktarlardaki nakit döviz talebi nedeniyle gerçekleştiğini söylüyor. Piyasa kaynakları da Kapalıçarşı ile diğer döviz büroları arasındaki kur farkı makasının açılmasının sebebi olarak bazı yatırım kuruluşlarının Kapalıçarşı’dan nakit dolar topladığını ve piyasada nakit dolar bulunması daha zor hale geldiği için makasın açıldığı görüşünde.

İstanbul’da döviz bürolarında dolar 18,80’den el değiştirirken, Kapalıçarşı’da 19,07 liradan işlem yapılıyor. 20 lira 44 kuruştan satılan euro ise Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında 20 lira 77 kuruştan müşteri buluyor.

Döviz kurlarının yükselişi 2022 yılında atılan adımlarla sınırlandırılmaya çalışıldı. Ancak buna rağmen 2022 yılında Euro/ TL yaklaşık yüzde 33, dolar/TL ise yüzde 41 yükseldi.

LİRALAŞMA ADIMLARI DOLARI BASKILADI

Liralaşma stratejisi kapsamında Kur Korumalı Mevduat hesabına ek olarak özellikle yılın ikinci yarısından sonra Merkez Bankası ve BDDK’dan da çeşitli adımlar geldi.

Son olarak BDDK, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırın yüzde 20’den yüzde 5’e çekildiğini duyurdu.

Bu adımla birlikte bankaların yaklaşık 11 milyar dolar döviz varlığını azaltması gerekiyor. Merkez Bankası da bankaların zorunlu karşılık yükümlülükleri haricinde yurt içinde tutacakları yabancı para cinsinden hesaplara ödediği faizi yüzde 4,3’ten yüzde 4,5’e yükseltti.

BDDK ayrıca 2022’de firmaların Türk lirası kredilere erişimde döviz sınırı düzenlemesi yaptı.

Düzenlemeyle yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırı 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirildi.

Ayrıca yüzde 10 olan yabancı para nakdi varlık sınırı yüzde 5’e düşürüldü.

Tüm bu adımlar hem şirketlerin hem bankaların dolar bozdurmak zorunda kaldığı bir süreci beraberinde getirdi.

Bu durum da dolar/TL üzerinde baskı oluştururken kurun stabil seyretmesinde etkili oldu.