İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, doların yükselmesinin ardından vatandaşların en çok yöneldiği yatırım araçlarından biri de gram altın oldu.

İmkanı olan vatandaşlar diğer altın türlerine de yönelirken, altını avucunun içi gibi bilen İslam Memiş’in altın konusundaki yorumları her zamanki gibi merak edilmeye devam ediyor.

İslam Memiş, TV100’deki köşesinden altında neler olacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İslam Memiş’in altınla ilgili yaptığı değerlendirmenin satır başları:

Altının ons fiyatında (xau/usd) bin 850 destek bin 950 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye bin 910 dolar.

Gümüşün ons fiyatında (xag/usd) 21,80 destek 26,20 direnç seviyeleri. Bulunduğu seviye 23,40 dolar seviyesi.

HAYATİ UYARI YAPTI

EUR/USD paritesinde 1,07 destek 1,09 direnç. Bulunduğu seviye 1,08. Bunun gibi birçok enstrüman kendini beklemeye aldı. Ne dış politika ne jeopolitik risk ne de risk algısında değişiklik yok.

Benim öngörüm, 2023’e hızlı başlayan, dolar karşında iki haftadır yükselişini sürdüren tüm enstrümanlarda aşağı yönlü bir düzeltme bekliyorum.

Altın, gümüş, pariteler ve borsalarda aşağı yönlü düzeltmeler, dolar endeksinin (dxy) toparlanmasını destekler.

Önce destek seviyelerine gerilemesi gerekli. Çünkü Şubat’ta Fed var. Kısa vadeli bahane Fed olabilir.

Yazınının ardından vatandaşlar İslam Memiş'in söylediklerinin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.

Kısacası İslam Memiş, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında aşağı yönlü bir düşüş olacağını dile getiriyor. Yani altın almak için biraz daha beklenebileceği sinyalini veriyor.