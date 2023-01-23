Irak'ta dolar yükseldi Merkez Bankası Başkanı görevden alındı

AA’nın Irak haber ajansı INA’dan aktardığına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Merkez Bankası Başkanı Muhif’i kendi talebi üzerine görevden alarak yerine vekaleten Ali Muhsin Allak’ı atadı.



MERKEZ BANKASI PİYASAYI KONTROL EDEMİYOR

Irak'ta yerel para birimi ABD doları karşısında değer kaybetmeyi sürdürürken Merkez Bankası da mali piyasayı kontrol edemediği eleştirilerine maruz kalıyor.







TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Türkiye’de 20 Ağustos 2015 tarihinde 1 dolar 3 TL, 5 Aralık 2016’da 3,54 TL, 13 Ağustos 2018’te 6,89 TL, 9 Mayıs 2019’da 6,24 TL, 6 Kasım 2020’de 8,58 TL, 21 Ekim 2021’de 9,47 TL, 18 Kasım 2021’de 11,25 TL, 23 Kasım 2021’de 13,5 TL, 20 Aralık 2021’de 18,35 TL, 31 Mayıs 2022’de 16,43 TL, 23 Ocak 2023 itibarıyla ise 18,80 TL.







2015’DEN BU YANA 6 BAŞKAN

Türk lirası dolar karşısında son 7.5 yılda 5 kattan fazla değer kaybetti. 2015 Ağustos’undan günümüze kadarki dönemde Merkez Bankası 6 kez değişti.



Erdem Başçı, 19 Nisan 2016’da başkanlık görevinden ayrıldı. Sonrasında 6 Temmuz 2019’da Murat Çetinkaya; 7 Kaısm 2020’de Murat Uysal, 20 Mart 20212de ise Naci Ağbal görevden alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda 20 Mart 2021’den bu yana Şahap Kavcıoğlu oturuyor.







ERDOĞAN: MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NI GÖREVDEN ALDIK, ÇÜNKÜ LAF DİNLEMİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden aldığı Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya için 5 Kasım 2019’da "Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu." demiş. O sözler hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş yankı uyandırmıştı." ifadelerini kullanmıştı.



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