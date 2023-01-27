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Genç iş insanları sabit kurdan rahatsız: Karlılık için dolar kuru 30 olmalı

Döviz kurlarının sabit kalmasının ihracatçıyı zorladığını savunan Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Kaya, “2023 yılı ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerekiyor” dedi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 05:28
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GESİAD: Karlılık için dolar kuru 30 olmalı

Genç iş insanları sabit kurdan rahatsız: Karlılık için dolar kuru 30 olmalı
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Dolar/TL kuru bir süredir iktidarın baskılamasıyla yatay bir seyirde ilerliyor. İhracatçıysa durumdan şikayetçi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kurunun artması gerektiğini savunuyor.

Bu talebi defalarca dillendiren Gültepe, en son aralıkta ekonomi yönetimine seslenmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ihracatın artması için Türk lirasının değer kaybetmesi gerektiğini savunmuştu.

Son olarak, Genç Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GESİAD) Başkanı Murat Kaya, “2023 yılı ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerekiyor” dedi.

“İHRACATÇININ KÂRLILIĞI DÜŞTÜ”

Ekonomim’den Ali Şahin’in haberine göre; GESİAD bünyesindeki yedi farklı meslek komitesiyle yönetim kurulunun 2022 değerlendirmesi ve 2023 beklentilerini açıklayan dernek başkanı Murat Kaya, şunları dedi:

“Yüksek enflasyon nedeniyle girdi fiyatları öngörülemez ölçüde yükseldi ve bu yükseliş aynı oranda fiyatlara yansıtılamadığı için sektörleri sıkıntıya soktu. Personel maliyetlerinin artması kalifiye personel teminini zorlaştırdı. Artan maliyetlere karşın döviz kurlarının baskılanması, parite etkisi ve dış talepteki yavaşlama nedeniyle ihracatçının kârlılığı düştü.

“REKABET EDEBİLİR SEVİYEYE GELMELİ”

Üzerindeki baskının gevşetilerek döviz kurunun üretebilir ve rekabet edebilir seviyeye gelmesi sağlanmalıdır.

2023 ortalama dolar kuru beklentimizin üretebilmek ve istihdamımızı sabit tutabilmek için 25 TL, karlılık için de 30 TL bandında olması gerektiğini önemle belirtiriz. Finans kuruluşları bugünkünden daha uygun koşullarda krediye ulaşımın önünü açmalıdır.”
 

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