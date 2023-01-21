Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ihracatçılarla bir araya geldiği toplantıda döviz kuruna yönelik açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu, döviz kurunun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini, bu konuda bir sorun görmediğini söyledi.

İhracatçılarla bir araya geldiği toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, kurun istikrarlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

BU NASIL İSTİKRAR

Kavcıoğlu, "Döviz kuru 2021'nin sonundan beri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye ekonomi modeli içinde aldığımız tedbirler sonuçlarını olumlu anlamda veriyor. Kur istikrarlı bir şekilde devam edecektir, burada bir sorun yok." dedi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine yönelik gelen soruya ise Kavcıoğlu, ''Rezervlerimizdeki artış kura olumlu yansıyor. Rezervlerimiz artmaya devam edecek." şeklinde yanıt verdi. Kavcıoğlu Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefinin olmadığını da sözlerine ekledi.

Dolar/TL son dönemde yatay seyrederken, kur 18,80 seviyesinde işlem görüyor. Kavcıoğlu, ihracat için 300 milyar dolarlık hedef koyulduğunu, ihracatla ilgili çok fazla kaygı taşımadıklarını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU

2021 Aralık'ta dolar 18 liraya dayanınca 'Kur Korumalı Mevduat' hesabı ortaya çıkarıldı. Dolar saatler içinde 12 liraya kadar düştü. İşte Kavcıoğlu'nun işaret ettiği o tarihten sonra dolar aslında istikrarlı bir şekilde yükseldi. Kavcıoğlu'nun belirttiği tarihten bu yana 13 ay geçti. Dolar o gün 12 lira civarındaydı. İstikrarlı bir şekilde arttı arttı ve arttı. Bugün de 18 lira 80 kuruş. Bu nasıl istikrar? Enflasyon da böyle mi düşürülüyor?